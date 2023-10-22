Зеленский: следующая неделя добавит оборонных возможностей для Украины

Главным вопросом в повестке дня в Украине всегда остается фронт – помощь военным и результаты. Следующая неделя добавит нашему государству возможностей – для обороны, защиты от российского террора, а также Формулы мира, которая продолжает объединять мир.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 22 октября рассказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что результат на фронте нужен каждый день, ведь именно это мотивирует весь мир поддерживать наш народ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед – каждый день, – чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает", – отметил Зеленский.

"И следующая неделя придаст еще возможности для Украины – для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей Формулы мира, которая продолжает объединять мир", – подчеркнул президент, выразив благодарность всем, кто поддерживает наше государство.

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Также Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате российского удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

"Спасательная операция завершилась, необходимая помощь оказана всем пострадавшим, в общей сложности их 17. Шесть человек убиты. Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы обязательно ответим России за каждое проявление ее террора и за этот удар тоже", – заверил украинский лидер.

Глава государства отметил воинов, которые проявили себя особенно в эти недели на разных направлениях и в разных задачах.

"Купянское направление, Харьковщина. Воины нашей крепкой 57-й отдельной мотопехотной бригады и 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады – спасибо вам! Просто молодцы!" – сказал президент.

Также Зеленский отметил защитников по другим направлениям фронта:

– Авдеевский и Марьинский – особенно жесткие.

"53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 59-я отдельная мотопехотная и десантники "Семьдесят девятки" – я благодарю всех вас, воины, за действительно образцовую защиту. То, что придает уверенности всей стране. И каждый раз это честь для меня – благодарить воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам защищать Донетчину", – отметил глава государства.

– "Лиманское направление – спасибо за срыв планов оккупанта. Наша 68-я отдельная егерская бригада и подразделения знаменитой 95-й отдельной бригады ДШВ. Молодцы, ребята!

– Бахмутское направление – и оборона, и наши штурмы. И наши результаты. Очень неплохие. Спасибо воинам 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады. Спасибо за вашу силу, ребята!

– А среди всех направлений на юге хочу особо отметить десантников 46-й аэромобильной бригады – Мелитопольское направление. Благодарю вас, ребята, за то, что своими результатами вы действительно помогаете всему фронту", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 октября Зеленский провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Глава государства поблагодарил шейха за гуманитарную помощь нашей стране, а также важную посредническую роль в возвращении на родину незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

– Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора лидеры двух государств обсудили подготовку к переговорам по Формуле мира на Мальте в конце октября.