Зеленский: Сырский находится на передовой, мы укрепили позиции на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома Александра Сырского. В настоящее время генерал находится на передовой, непосредственно в боевых бригадах.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном обращении в конце воскресенья, 19 мая. Он также отметил, что позиции в Харьковской области укреплены.

Отдельно президент подчеркнул, что украинские военные также достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях – в частности, в районах города Часов Яр и других

"Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ – спасибо вам, воины! Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции", – добавил глава государства.

Особо президент отметил за бои в эти дни Сорок первую бригаду прежде всего, спецподразделения ГУР Kraken и "Артан" и подразделения Нацгвардии.

"Именно в Часовом Яру – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята! А также особенно хочу поблагодарить Двести двадцать пятый отдельный штурмовой батальон – просто молодцы!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины.

"Второе. Спасибо всем нашим подразделениям ГСЧС Украины и Национальной полиции, каждому медицинскому работнику, всем работникам ремонтных бригад, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов. Жестокие российские обстрелы и ракетные удары, удары управляемыми авиабомбами ежедневно продолжаются. Сумщина, Харьковщина, Николаевщина, города Днепровщины", – подчеркнул президент и добавил, что какими бы ни были сложности, повсюду есть должное реагирование наших экстренных служб и всех спасателей жизни.

Отдельно президент Украины отметил харьковских спасателей, которые проявили себя в помощи нашим людям и всех работников ГСЧС в Харьковской и Сумской областях.

Также глава государства, традиционно поблагодари всех, кто, выполняя свои профессиональные обязанности, помогает выстоять против российского террора и защищать жизнь.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что наступательная операция российских оккупантов в Харьковской области может состоять из нескольких волн. Глава государства подчеркнул, что после первой волны атаки ситуация на этом участке фронта контролируется.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом новых контрнаступательных действий Вооруженным силам Украины следует перехватить инициативу на всем театре военных действий. Аналитики ISW отмечают, что на сегодняшний день у страны-агрессора РФ есть ряд преимуществ на фронте, которые не позволят украинским войскам перейти к активному наступлению в ближайшее время.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал перспективы нового контрнаступления наших Вооруженных сил. По его словам, они есть, однако, сначала Украина должна стабилизировать ситуацию на фронте и укомплектовать подразделения Сил обороны.

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