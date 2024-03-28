Зеленский: террор РФ только увеличивается, но украинцы способны переигрывать своей смелостью, решительностью и идеями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост террористических угроз со стороны Российской Федерации очевиден. Но, по его словам, украинский народ оказывается способен противостоять этим угрозам благодаря своей смелости, решительности и идеям.

Такое заявление президент сделал во время вечернего видеообращения в четверг, 28 марта. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил, что сегодня был представлен новый руководитель Службы внешней разведки Украины – боевой генерал Олег Иващенко. Это опытная и сильная личность, и хотя аналитический потенциал нашей разведки высок, по его словам, нужно предоставить ей больше возможностей для оперативных действий, больше информации и средств воздействия.

Президент также рассказал, что Россия тратит огромные суммы денег на проведение операций в странах своего интереса, что приводит к распространению хаоса и подрыву нормальных институций. Эта дестабилизация относится к разным регионам мира, включая Африку, Азию, Европу и обе Америки. Во многом это их влияние работает против нашего государства и нашей защиты.

"Очевидно, что мы не можем противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в том числе финансовый. Но украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями. Служба внешней разведки Украины должна стать более активной в выполнении ее институциональных задач. С другой стороны, надежная работа такой организации не может быть дешевой. И это сейчас задача для правительства в целом и Министерства финансов: нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки – расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и под развитие системы внешней разведки", – сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что встречи с представителями Соединенных Штатов Америки, Франции и делегацией Европарламента были направлены на обсуждение возможностей укрепления международной поддержки Украины в условиях агрессии России.

"Было много международной коммуникации. Говорили со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном. О том, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте сейчас, о продолжении российских ударов по нашим городам – их террор только увеличивается и может быть остановлен только физической силой нашей защиты. Украина благодарна за поддержку Соединенным Штатам и каждому американцу, которые испытывают так же, как и мы, что свобода никогда не должна проигрывать. И очень важно, чтобы Конгресс сохранял свое лидерство, чтобы защита свободы оставалась идеей, объединяющей – объединяющей и внутри страны, и мировое большинство. Именно сейчас нашей решимостью, нашими совместными действиями решается, каким будет мир наших детей", – сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня фактически именно о таких же вещах он говорил и с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве, которая находится с визитом в Украину.

"Я благодарен за внимание к нашему государству, к тому, как украинцы выдерживают это время, эту битву. Мы обсудили перспективы, как мы можем приблизить справедливое окончание этой войны и изгнание русских оккупантов. Я поблагодарил за поддержку парламентом Франции соглашения о безопасности, заключенного с президентом Макроном. Конечно, мы говорили и о недавних предложениях Эммануэля. Все то, что придает защиту от российской агрессии и все то, что ограничивает российский потенциал войны, реально служит миру в Европе. Я благодарен всем нашим партнерам, кто понимает это и помогает Украине", – сказал он.

Зеленский также добавил, что сегодня он встретился с делегацией Европарламента – представителями группы Renew Europe.

"Это весомая европейская политическая группа. Вскоре – выборы в Европейский парламент, и мы в Украине все должны привыкать, что этот процесс и для Украины важен. Конечно, говорили и о поддержке, и об угрозах, которые сейчас есть, и о том, чего можем достичь все вместе в Европе – каждый, защищая собственную страну, но также и общие ценности, а значит, безопасность всех европейцев. И еще одна. Был сегодня доклад министра обороны Украины Умерова по оборонным пакетам. То, что получаем. То, над чем работаем с партнерами. Делаем все, чтобы у наших воинов было больше возможностей, больше оружия. Это будет. Спасибо всем, кто помогает! Слава всем, кто защищает Украину и уничтожает оккупанта", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 марта президент Зеленский побывал в Сумской области. Он отметил, что пограничная территория от постоянного террора войск страны-оккупанта. Регион подвергается постоянным обстрелам, авиаударам и действиям диверсионных групп врага.

– Также Зеленский сообщил, что по новой программе экономической политики "Сделано в Украине" правительство подписало контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса. Это сделки на изготовление автоматизированных систем ведения огня, новых FPV-дронов с соответствующими сбросами, тренажеров для мобильных огневых групп.

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