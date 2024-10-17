Зеленский в Брюсселе назвал ключевую потребность Украины в преддверии зимы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эта зима будет сложной и опасной для украинцев. Он заявил, что Украине важно получить дополнительные системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности в условиях войны.

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Об этом он заявил в четверг во время брифинга в Брюсселе. "Зима приближается. И для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна. Поэтому мы, конечно, подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание", – сказал президент.

При этом он акцентировал внимание на необходимости получения новых систем ПВО от международных партнеров.

"Но нам нужно все же получить системы противовоздушной обороны", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что больше деталей сообщить не может.

Напомним, в СНБО считают, что Россия может возобновить массированные атаки на украинскую энергетику. Такая угроза усиливается с приближением зимы и морозов. Украина готовится к российским атакам на энергосистему.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что министры стран ЕС готовятся к встрече из-за ситуации в энергетике. Она будет посвящена вопросу поставки российского газа, участники обсудят разные планы замены РФ на энергетическом рынке ЕС, а также участие в ней украинской ГТС.

Встреча состоится на фоне истечения сроков соглашения о транзите российского газа через Украину, оно прекратит действовать 1 января.