Зеленский в Хмельницком заслушал доклады по ПВО и вручил награды защитникам Украины. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Хмельницкий. Там он провел совещание относительно ситуации с безопасностью в регионе и заслушал детальные доклады о ПВО и РЭБ на ключевых объектах в области.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях. Зеленский также посетил защитников Украины, которые находятся в Хмельницком на лечении.

"День посвящен ситуации в области: вопросы безопасности, защита региона, все, что касается вклада Хмельницкой области в оборону всего нашего государства. Были подробные доклады по ПВО и РЭБ в области – на ключевых объектах. Мы обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, в целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами", – сообщил президент.

Владимир Зеленский также сообщил о назначении на должность нового главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Глава государства также побывал в больнице, где лечат украинских военных после травм, и вручил воинам государственные награды за службу. Также он поблагодарил медиков, возвращающих к жизни наших воинов.

"В Хмельницком посетил наших воинов, которые лечатся после ранений. Всегда приятно быть с нашими защитниками. Отметил их государственными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства, за то, что защитили Украину!" – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что президент на днях провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Они обсудили ситуацию на фронте и международную поддержку Украины. Также Зеленский поблагодарил партнера за новую оборонную поддержку на полмиллиарда фунтов стерлингов (около $3,75 млрд).

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