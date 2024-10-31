Зеленский в Ужгороде посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. Фото

Президент Владимир Зеленский в Ужгороде встретился с воинами Сил обороны Украины, получившими ранения на фронте в боях с российскими оккупантами. Раненые бойцы проходят лечение в одном из клинических центров города.

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Об этом в среду, 30 октября, сообщили на сайте Офиса президента. Военные, раненные в боях в Донецкой, Харьковской и Курской области, получили от главы государства награды.

"Всегда честь – встретиться с нашими защитниками. В Ужгороде посетил наших воинов, которые проходят реабилитацию после ранений, пообщался с ними и отметил государственными наградами. Спасибо от всех наших людей – от всей Украины – за все, что вы делаете, чтобы защитить Украину" , – написал Зеленский на своем канале в Telegram.

Президент подчеркнул, что храбрость, которую проявляют защитники Украины, всегда имеет решающее значение – и в поле боя, и в политических решениях.

Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".

Он также осмотрел кабинеты рентгеновской диагностики сосудов и реабилитации, оснащенные современным оборудованием и приборами для лечения.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября, Зеленский вернулся в Украину и посетил Закарпатье. В рамках визита в регион он встретился с руководителями общин, а также представителями бизнеса.

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