Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего – указ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В военном руководстве страны продолжаются кадровые изменения.

Об этом говорится в Указе № 83/2024 от 21 февраля 2024 президента Украины, согласно которому утверждены и утверждены изменения в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав ставки введено:

Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Павлюка Александра Алексеевича – командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, этим же указом из состава Ставки выведено:

экс-командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным в Офисе президента Украины. Он будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для нашей страны и отдельно развитием Сил обороны.

По словам главы государства, назначение состоялось в рамках "перезагрузки институтов нашей страны"

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", – добавил президент.

Напомним, что в начале февраля в военном руководстве страны произошли кардинальные перемены. Президент сначала назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами генерал-полковника Александра Сырского. В течение нескольких дней после этого назначения в армии происходили кадровые перестановки. Кто вошел в "дримтим" Сырского, подробнее здесь.

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