Зеленский заявил, что Украина может проиграть в войне в случае сокращения помощи от США

Президент Владимир Зеленский отметил, что сокращение военной помощи США может привести к поражению Украины в войне с Россией. В то же время он подчеркнул, что даже в таком случае Украина будет продолжать борьбу, опираясь на собственное производство.

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Однако этого ресурса будет недостаточно для эффективного противостояния агрессору. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 19 ноября.

"Если сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем воевать. У нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но если таким будет американский выбор, мы решим, что нам делать", – подчеркнул президент.

На вопрос журналиста о нынешнем ходе боевых действий в Украине Зеленский отметил, что украинцы уже преодолели сложный период в начале полномасштабного вторжения России.

"Я считаю, что это был самый трудный период, но сейчас этот период зависит от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и США", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, завершение войны зависит от российского диктатора Владимира Путина, однако новоизбранный президент США Дональд Трамп может повлиять на диктатора для завершения войны.

"Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, действительно очень много. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее США. Президент Штатов имеет силу, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает снизить цены на энергоносители, нефть, и это нужно сделать", – считает украинский лидер.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План стойкости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

Напомним, что в Европейском парламенте 19 ноября состоялось внеочередное заседание, посвященное 1000 дням с момента начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. К парламентариям по видеосвязи обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира.

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