'Земля, умоляющая об возмездии': военные показали 'постапокалипсис' в Луганской области. Видео

Военные показали видео из зоны боевых действий в Луганской области. Местные "пейзажи", которые ежедневно видят своими глазами воины-пехотинцы бригады гвардии наступления "Буревой" НГУ, напоминают скорее кадры из фильмов о постапокалипсисе.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Первой президентской бригады "Буревой". Так в Серебрянском лесничестве не осталось ни одного уцелевшего дерева, вокруг только изуродованная земля, воронки от бомб и трупы военных.

"Это не кадры из фильма о постапокалипсисе. Это – "пейзажи", которые ежедневно видит своими глазами воин-пехотинец бригады гвардии наступления "Буревой" НГУ. Изуродованная земля Украины, умоляющая о защите и возмездии", – пишут военные.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ во время боев на Авдеевском направлении заходили на подстанцию в поселке Очеретино Покровского района. Захватчики несколько раз пытались закрепиться там, но Силы обороны не дали им этого сделать.

Напомним: бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил убеждение, что ближайшим планом России является наступление на Часов Яр и в сторону Покровска. Далее, по его словам, враг может попытаться атаковать в направлении Славянска и Краматорска.

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