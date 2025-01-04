Ждал рождения дочери: в боях за Украину погиб Герой-морпех Андрей Кузьменко

На войне против российских захватчиков погиб мужественный воин-морпех Андрей Кузьменко. Он был мужем украинской журналистки Анастасии Федченко, супруги ждали рождения ребенка.

Видео дня

Страшное известие о гибели Андрея поступило 4 января. Об этом сообщили основатель "Новинарні" Дмитрий Лыховий, а также на официальной странице издания в Facebook.

"Еще ночью мы все вместе радовались за нашу Мирославу и появлению на свет маленького Марка Ярославовича... а уже через несколько часов похолодели от страшной новости о гибели Андрея – мужа нашей Настки Федченко", – говорится в сообщении.

Андрей был настоящей любовью, надеждой и опорой, а также отцом их с Анастасией будущего ребенка, который родится совсем скоро.

"Я называла тебя любовью всей моей жизни. И так и есть. Мой лучший друг, защитник, моя опора. Отец нашего ребенка. Люблю тебя и всегда буду любить. В каком измерении ты бы ни был. Андрея не стало. И моего сердца не стало", – написала она о своем любимом.

"Обнимаем тебя, Настка. Горюем вместе с тобой. Поможем и поддержим. Воин Андрей будет жить в вашем ребенке и в нашей памяти. Украина будет жить. А р***я заплатит за все", – пообещал Лыховий.

Подруга Андрея Кузьменко Ольга Омельянчук написала, что военному на момент гибели было 33 года.

"У моего одноклассника, самого доброго человека в мире, офицера-морпеха Андрея Кузьменко, осталась жена, моя дорогая Настка Федченко, и вот-вот родится дочь. Поддержать девчонок Андрея – меньшее, что мы сейчас можем", – отметила она.

Редакция OBOZ.UA присоединяется к соболезнованиям Анастасии и всем родным и друзьям Андрея. Помочь жене павшего воина можно донатом на банку или переводом на карточку 4441 1111 2009 5603.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Курском направлении погиб 26-летний воин со Львовщины Дмитрий Дячок. Смертельные ранения он получил 1 января возле населенного пункта Заолешенка Суджанского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!