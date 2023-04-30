Жданов назвал условие, при котором ВСУ могут зайти на территорию РФ. Видео

Силы обороны Украины смогут зайти на территорию страны-агрессора России только при условии, что Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль украинско-российской границы. Это будет необходимо для того, чтобы отрезать оккупационным войскам пути логистики и снабжения.

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Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Такое развитие событий он называет "совершенно реальным", при этом отвергает вопрос возможного захода в Украину миротворцев (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, кроме цели отрезать пути логистики и поставок группировки российских войск на территорию Украины, заход наших сил в РФ возможен также для создания демилитаризованной зоны безопасности вдоль украинской границы.

Вместе с тем время эксперт подчеркнул, что речь идет только о временном пребывании ВСУ на вражеской территории. В частности, для выполнения соответствующих боевых задач.

"Если Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль госграницы, тогда да. Но это будет временная мера с целью выполнения военных задач", – пояснил Жданов.

Он выразил сомнения в том, что в Украину могут зайти миротворцы. По его убеждению, о вопросах так называемых голубых касок нет смысла говорить. По крайней мере, до тех пор, пока государство-террорист РФ находится в Совбезе ООН и имеет право вето.

"Мы уже говорили о миротворцах в формате "Минск-2". Даже Россия сначала ляпнула, что давайте миротворцев. Но они, наверное, надеялись, что те будут оформляться по мандату СНГ, где Украина никогда не принимала никакого участия, хотя они пытались нас туда втянуть. А РФ там была полновластным хозяином", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Роман Свитан назвал пять областей России, которые первыми попадут под раздачу во время контрнаступления Сил обороны Украины. По его словам, ВСУ могут наносить удары по военным объектам на территории РФ.

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