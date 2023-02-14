Жданов спрогнозировал пик наступления войск Путина в Украине

Пик текущего наступления российской оккупационной армии в Украине ожидается в марте. В настоящее время наступательная операция врага находится на первой стадии.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Оно будет наращиваться количеством войск, введенных в бой, будут наращиваться усилия", – спрогнозировал он.

"Там, где враг получает серьезный отпор, он проводит перегруппировку и перебрасывает туда резервы для усиления давления на нашу оборону, как это происходит в Угледаре и в Бахмуте", – добавил эксперт. Он также обратил внимание на то, что враг начинает искать новые направления для наступления, в частности, "вдоль реки Оскол от российской границы на Купянск".

По оценкам Жданова, на протяжении ближайших двух недель наступление российской армии в Украине будет нарастать, а кульминация ожидается к марту. "Это будет максимум, который они смогут показать на сегодняшний день".

Вместе с тем эксперт заметил, что главе Кремля Владимиру Путину крайне важно, чтобы определенных успехов на поле боя его армия добилась раньше, к 21-22 февраля, в преддверии его традиционного обращения к федеральному собранию.

"Ему нужен результат, чтобы что-то сказать федеральному собранию. И к этой дате они будут наращивать усилия. На плато они выйдут 23-24 февраля и до марта будут находиться на максимуме возможностей. Дальше пойдет спад, но не раньше второй недели марта", – спрогнозировал эксперт.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам Института изучения войны (ISW), подразделения Тихоокеанского и Северного флота РФ несут огромные потери в боях под Угледаром Донецкой области. На этом участке фронта оккупационная армия может усилить наступление.