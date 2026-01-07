Подразделения российской армии, которые не принимают непосредственного участия в боях против ВСУ, тоже имеют в своем составе "офицеров-мясников". Полевое командование в основном отдает самоубийственные приказы, и наказывает "обнулением" за их невыполнение.

Об этом сообщил спецпроект Координационного штаба "Хочу жить". Они получили эту информацию от российского солдата-новобранца из Алтайского края, который рассказал о тотальном беспорядке в других родах войск ВС РФ.

Что сказал вражеский боец

По словам бойца, он был солдатом-срочником, которого принудительно заставили подписать контракт с Минобороны России. Когда тот попал в войска РЭБ, то увидел, что "офицеры-мясники" присутствуют даже там.

"Здесь творится полный беспорядок, потому что они имеют приказ. Если приказ не будет выполнен – ты умираешь. Здесь вся эта Конституция не работает", – сказал солдат.

Имя и позывной солдата проект не приводит. При этом, как пояснил вражеский боец, из-за того, что полевое командование войск РЭБ оказалось "мясниками", подразделение несет огромные потери. Он также добавил, что если росармейцы отказываются выполнять очередной безумный приказ, то им угрожают убийством.

"Ждем, когда все закончится. Все устали: двухсотых много, штабелями лежат, аж кости не опознать. Здесь виноваты не люди, а офицеры: если мы не выполним их приказы – они нас убьют", – говорит солдат.

