'Ждем выводов экспертов': в КМВА прокомментировали информацию об ударе по Киеву ракетой 'Циркон'

В КМВА заявили, что только после выводов экспертов смогут сказать, действительно ли россияне во время массированной воздушной атаки 7 февраля могли использовать "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 Циркон для удара по Киеву. Эксперты могут изучить обломки ракеты и определить тип только после ее падения.

Об этом в эфире телемарафона в четверг, 8 февраля, сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Отмечается, что только после выводов экспертов будет известно, действительно ли россияне во время массированной атаки на Киев 7 февраля могли использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон".

"Когда на радаре ПВО отслеживается воздушная цель, на ней же на самом деле не написано, какая именно эта ракета. Поэтому призываю доверять только официальным источникам. Изучить обломки можно только после падения этой ракеты. Место падения обломков всегда обследуется, там работают взрывотехники, эксперты". Затем обломки изучают эксперты и Воздушных сил и Киевского научно-исследовательского института досудебных экспертиз", – сказал Шаманов.

По его словам, делать предварительные выводы "непрофессионально и неэтично".

"Когда мы в каких-то Telegram-каналах видим какое-то фото непонятного источника с надписью 3М22… извините, вроде как гвоздем выцарапано на обломке. Делать выводы как минимум непрофессионально и неэтично, поэтому дождемся выводов экспертов и уже тогда мы сможем собственно сказать, что это за ракета", – резюмировал спикер.

Напомним, во время массированной атаки на Украину войска России запустили по Киеву предположительно новую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон", предназначенную для поражения надводных кораблей. Вероятно, силам противовоздушной обороны удалось ее подбить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре 2021 года в РФ заявили, что экипаж фрегата Северного флота выполнил стрельбу ракетой "Циркон", которую провели в рамках завершения испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

– В августе 2022 года министр обороны РФ Шойгу объявил, что "Циркон" будет запущен в серийное производство. На это было выделено пол триллиона рублей.

– Год назад Россия отказалась от запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" на совместных с Китаем учениях. В то же время на обучение в ЮАР отправился оснащенный "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков".

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