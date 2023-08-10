Женщина сидела на скамейке, мужчина проходил мимо: появились подробности о жертвах ракетного удара РФ по Запорожью

Государство-террорист Россия ракетным ударом по Запорожью вечером 9 августа убило троих мирных жителей. Двое из них оказались в эпицентре взрыва и погибли мгновенно.

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При этом третья жертва – молодая женщина – скончалась в больнице. Подробности об этом рассказала спикер ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

К утру 10 августа отмечалось, что погибли 43-летний мужчина и женщины 19 и 21 лет. Еще девять человек получили травмы, среди них 11-месячный ребенок.

"Женщина, сидевшая на скамейке возле церкви, а также проходивший мимо мужчина, оказались в эпицентре взрыва. Они погибли сразу", – отметила пресс-секретарь управления ГСЧС.

Утром же в четверг стало известно, что 21-летняя потерпевшая женщина от полученных травм скончалась уже в больнице.

К ликвидации последствий попадания вражеской ракеты, вероятно, "Искандер", в одном из районов Запорожья были привлечены полицейские, спасатели и профильные службы.

По данным МВД, спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв.м, которая располагалась на территории разрушенного храма. Чрезвычайщики провели аварийно-спасательные работы магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 пострадавшим. Правоохранители задокументировали последствия попадания и собрали доказательства военных преступлений россиян. На месте также работали волонтеры и коммунальные службы.

Утром аварийно-спасательные работы в городе были прекращены. При этом там продолжились восстановительные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 марта российская ракета разрушила многоэтажный жилой дом в Запорожье и унесла сразу 13 жизней. Среди погибших две семьи – Ирина и Сергей Светлицкие, а также Камила и Илья Фурники с 8-месячной дочерью.

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