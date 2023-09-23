'Жили в палатках посреди поля в грязи и холоде': пленный оккупант рассказал об условиях в армии РФ. Видео

Пленный оккупант Синицкий Алексей рассказал об условиях в российской армии. По его словам, мобилизованные россияне живут в палатках, грязи и холоде.

Об этом он рассказал на допросе. Соответствующее видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Оккупант рассказал, что повестку ему выдали прямо на работе.

На третий день после того, как "мобиков" привезли в Украину, оккупанты попали под обстрел "Градов", в тот день у них в подразделении уже были первые потери.

"Впоследствии возникают вопросы, за что они вообще погибли?" – жалуется оккупант.

Условия в полевом лагере, по его словам, были ужасающими.

"Сначала мы жили в палатках посреди поля, нас выбросили среди поля и вот так мы жили… в палатках, в шалашах, кто, что успел построить…" – сказал он.

В плен украинским защитникам оккупант сдался сам.

"Я лежал в блиндаже с контузией, слышу идут военные и стреляют, я им сказал: "мужики, не стреляйте, я сдаюсь", они сказали снимай броник, клади автомат и выходи, я так и сделал и меня повели дальше", – рассказал он.

Видео дня

Напомним, пленный российский оккупант из Республики Калмыкия Клим Берднигуряев пожаловался, что его якобы заставили подписать контракт с ВС РФ. После освобождения из тюрьмы сотрудники военкомата поставили ему ультиматум – либо он едет на войну в Украину, либо подбрасывают наркотики и сажают обратно в тюрьму.

Другой пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на другой день подписал его.

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