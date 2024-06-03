'Жирная цель': операторы ССО уничтожили российскую РЛС 'Каста-2Е2'. Видео

Украинские защитники нанесли оккупантам очередные потери, уничтожили "жирную цель". Операторы сил специальных операций уничтожили российскую РЛС "Каста-2Е2".

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО. Так, операторы обнаружили во время аэроразведки на одном из операционных направлений российскую радиолокационную подвижную станцию "Каста-2Е2".

Эта модель РЛС является современным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в частности летающих на низких высотах.

Впервые РЛС Каста была замечена в Украине в 2021 году на оккупированной Луганщине, где ее использовали для противодействия ударным беспилотникам.

"Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО. Наши операторы нанесли огневое поражение по российскому РЛС одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО. Результат работы – на видео. Предупреждение россиянам от ССО: дальше будет! – добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины проредили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих.

В мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем оккупационных войск РФ – 1160 единиц. Кроме того, в прошлом месяце защитники сбили девять самолетов противника.

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