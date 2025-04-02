Жирная цель: в районе Часова Яра украинский дрон уничтожил редкий российский БТР РХМ-4. Видео

На восточном направлении пилоты полка беспилотных систем "Рарог" подстрелили "жирную цель". Их FPV-дрон в районе Часова Яра уничтожил редкий бронетранспортер РХМ-4 на базе БТР-80 во время передвижения.

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Об этом сообщили в ОСУО "Хортица". Отмечается, что на машине в это время "удобно устроился десяток российских штурмовиков".

"Штурмовая группа оккупантов передвигалась на бронетехнике. Как оказалось, это машина химической защиты РХМ-4, сделанная на базе БТР-80 и предназначенная для разведки зараженной местности", – добавляют военные.

В результате точного удара дроном было уничтожено отделение оккупантов на редкой бронированной машине.

"Боевая работа подразделения БПЛА "Рарог", где украинский FPV-дрон метко прилетает к российским штурмовикам на бронетехнике. Видео: 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог"", – говорится в подписи.

Справка

Советская разведывательная химическая машина РХМ-4 была создана на базе бронетранспортера БТР-80. Разработана и выпускается ОАО "Завод Тула".

Основное предназначение машины РХМ-4 – проведение химической и радиационной разведки местности в условиях сложной метеорологической и топографической ситуации.

В качестве основного вооружения используется 14,5-мм зенитный пулемет КПВТ. Дополнительно с ним спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ.

В среду, 2 апреля, стало известно о том, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вместе с вражеской "птичкой" в вечность, скорее всего, ушел один из пилотов. Еще четверо успели катапультироваться.

Также сообщалось, что на Харьковщине бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли серии точных ударов по российским позициям. FPV-дроны уничтожили вражескую технику и укрытие, нанеся значительные потери оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, разведчики ГУР из спецподразделения Prymarа во временно оккупированном Крыму уничтожили дронами сразу три российских десантных катера и зенитный ракетный комплекс ТОР-М2.

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