Жить несмотря ни на что: как воины возвращаются к жизни после ампутаций

За 2 года войны десятки 1000 украинских военных и гражданских получили тяжелые ранения. В результате российской агрессии, по оценкам, в ближайшие годы в Украине от 35 до 50 000 человек будут нуждаться в протезировании бионические протезы способны восстановить подвижность и облегчить жизнь.

Super Human – один из центров, который занимается установкой таких протезов и работает на средства благотворителей.

Владимир Виноградов из Кировоградщины, до полномасштабной войны работавший бригадиром слесарей сантехников, потерял обе ноги после атаки дрона.

Он вместе с побратимом выполнял задание, а при возвращении попал под обстрел. Муж оставил заявку на реабилитацию и вскоре был приглашен. Спустя полгода он получил бионические протезы.

2 месяца Владимир учился ходить, а затем уехал домой и самостоятельно поднялся на 2 этаж.

Вячеслав Левицкий родом из Одещины, ранее работал водителем экспедитором, а после начала полномасштабной войны пошел служить.

Он получил травму под Авдеевкой и попал в плен, где ему ампутировали 4 конечности. После освобождения Слава получил протезы ног, а затем – руки. Он очень мотивирован и стремится научиться ходить и обслуживать себя самостоятельно. Призываем всех неравнодушных присоединиться к помощи тем, кто защищает нас от российской агрессии.

Напомним, в рамках реализации Национальной программы "Спаси концовку" состоялась презентация пособия " Дороговказ раненого".

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