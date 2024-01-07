Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

В Днепре от налета "Шахедов" в ночь на 7 января больше всего пострадало общежитие, где проживают более двух десятков семей. В здании нет ни одного уцелевшего окна, пол усеян битым стеклом, мебель уничтожена. Люди мешками выносят обломки и чинят, что могут.

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Фото последствий удара по общежитию опубликовал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, из-за выбитых окон по коридорам и квартирам здания гуляет холодный ветер.

"Так выглядит днепровское общежитие, в котором проживают более двух десятков семей. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки "Шахедами", – рассказал руководитель области.

У одной из жительниц, Валерии, побито жилье и автомобиль. Ее семью спасло то, что вместе с мужем и сыном-подростком спрятались в подвале.

У парня 24 февраля день рождения – он хорошо помнит, как в 2022 году встречал свои 14-летие под канонаду ракетных взрывов, рассказал Сергей Лысак.

Другой житель общежития, Андрей, вместе с молодой женой уехали в гости к друзьям буквально за полчаса до прилета.

Говорят, жить уже здесь не смогут, потому что слишком большие разрушения. Удар пришелся прямо под их окнами.

На месте продолжает работать мобильный пункт приема обращений. Там полицейские уже обработали около полусотни заявлений о поврежденном имуществе, рассказал руководитель Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 января войска РФ запустили "Шахеды" из Краснодарского края. Силы ПВО уничтожили 21 из 28 запущенных дронов-камикадзе, часть попала по Днепру и Николаевщине.

По словам главы ОВА, в общежитии жило 22 семьи, шесть человек были спасены из-под завалов, среди них двое детей. Никому из пострадавших, к счастью, госпитализация не понадобилась. Местные СМИ показали фото со двора пострадавшего жилого здания.

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