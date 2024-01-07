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Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

Анна Паскевич
War
3 минуты
8,7 т.
Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

В Днепре от налета "Шахедов" в ночь на 7 января больше всего пострадало общежитие, где проживают более двух десятков семей. В здании нет ни одного уцелевшего окна, пол усеян битым стеклом, мебель уничтожена. Люди мешками выносят обломки и чинят, что могут.

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Фото последствий удара по общежитию опубликовал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, из-за выбитых окон по коридорам и квартирам здания гуляет холодный ветер.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

"Так выглядит днепровское общежитие, в котором проживают более двух десятков семей. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки "Шахедами", – рассказал руководитель области.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

У одной из жительниц, Валерии, побито жилье и автомобиль. Ее семью спасло то, что вместе с мужем и сыном-подростком спрятались в подвале.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

У парня 24 февраля день рождения – он хорошо помнит, как в 2022 году встречал свои 14-летие под канонаду ракетных взрывов, рассказал Сергей Лысак.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

Другой житель общежития, Андрей, вместе с молодой женой уехали в гости к друзьям буквально за полчаса до прилета.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

Говорят, жить уже здесь не смогут, потому что слишком большие разрушения. Удар пришелся прямо под их окнами.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

На месте продолжает работать мобильный пункт приема обращений. Там полицейские уже обработали около полусотни заявлений о поврежденном имуществе, рассказал руководитель Днепропетровщины.

Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон
Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон
Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон
Жить здесь больше невозможно: появились фото изнутри общежития в Днепре, куда попал вражеский дрон

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 января войска РФ запустили "Шахеды" из Краснодарского края. Силы ПВО уничтожили 21 из 28 запущенных дронов-камикадзе, часть попала по Днепру и Николаевщине.

По словам главы ОВА, в общежитии жило 22 семьи, шесть человек были спасены из-под завалов, среди них двое детей. Никому из пострадавших, к счастью, госпитализация не понадобилась. Местные СМИ показали фото со двора пострадавшего жилого здания.

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