Жителей Херсонщины, отказавшихся от российского гражданства, оккупанты депортируют в РФ – Генштаб

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают использовать методы искусственного переселения и насильственной ассимиляции с целью изменения этнического состава населения. В Геническом районе Херсонской области захватчики массово выселяют украинских граждан.

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Такие меры применяются к тем, что отказался от получения российского паспорта. Об этом стало известно из вечерней сводки Генерального штаба ЗСУ.

На территории Генического района Херсонской области сообщается о начале принудительного выселения украинских граждан оккупантами в Россию. Это касается как людей, которые до сих пор не получили российского гражданства, так и тех, кто отказался от этой возможности. Принудительное выселение затрагивает семьи с детьми и пожилых людей.

Оккупанты заселяют освобожденные места жительства, как правило, представителями малообеспеченных слоев населения России, включая представителей государственных меньшинств.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения к закону "О военном положении". Они предусматривают возможность депортации людей с территорий, где введен соответствующий статус, а также проведение выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 июля "бавовна" посетила временно оккупированную Новоалексеевку Херсонской области. Поражен склад боеприпасов россиян, который они разместили в районе элеватора.