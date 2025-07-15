Жителей оккупированной части Украины начали без их ведома записывать в контрактники армии РФ: подробности "ноу-хау"

На временно оккупированной территории нашей страны российские захватчики все чаще используют новые, изощренные методы для восполнения своих потерь на войне. Одно из последних – местные жители с удивлением узнают, что они, оказывается, "подписали" контракт с МО РФ.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Не хочешь – заставим

Насколько массово российские захватчики уже внедрили "ноу-хау" – сказать сложно. Однако первые звоночки уже есть. Причем из разных регионов оккупированной части Украины.

По данным российского оппозиционного издания ASTRA, с этим столкнулся 25-летний Артем Фридман, житель Крыма. Он был вынужден подать заявление через "Госуслуги" для постановки на воинский учет, но ему сообщили, что он… подписал контракт с МО РФ. Парню после открытой операции на сердце пришлось бежать за рубеж.

Артем родился в украинском Херсоне, а в 2014 году (в 14-летнем возрасте) из-за родителей он оказался в аннексированном Крыму. В 2021 году Фридман, по его утверждению, "без согласия" получил гражданство РФ для работы, при этом он имел украинский загранпаспорт.

До 2024 года парень избегал постановки на воинский учет, однако затем устроился работать в российский государственный арт-кластер "Таврида". Из-за этого ему и потребовалось обратиться в военкомат.

Летом 2024 года Фридман подал заявление. Военная медкомиссия поставила ему категорию "В" (ограниченно годен), хотя парень рассчитывал на получение "Д" – у Артема проблемы с сердцем, он был госпитализирован в клинику им. Семашко в Симферополе, где получил диагноз "гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией и пролапс митрального клапана 2 степени". Через две недели ему провели открытую операцию на сердце. Два месяца после он носил грудной корсет, ребра были сшиты. Несмотря на это, в апреле 2025 года, после очередной медкомиссии, ему вновь поставили категорию "В", хотя в клинике говорили, что он должен быть полностью освобожден от призыва.

"Видимо, кто-то уже занес мою фамилию в список будущих контрактников. Спустя несколько недель мне позвонили и пригласили в военкомат – "подписать документы" на получение военного билета. Там мне стало плохо. Было жарко. Я все еще носил корсет. Попросил выйти – мне дали "подышать". Я вышел на улицу и, стоя рядом с сотрудниками, при них позвонил знакомому, который работал в госорганизации. Через 10 минут мне сказали, якобы я сам подал заявление на контракт через "Госуслуги". Это была ложь. В личном кабинете не было ни заявлений, ни уведомлений. Просто пустота. Но все уже было готово – не хватало лишь одной моей подписи", – рассказал молодой человек журналистам.

По его словам, ему предлагали подписать пустой лист, но он отказался. Знакомые подсказали парню, что надо бежать, так как "ты уже официально контрактник". Через четыре дня Фридман попытался выехать через Россию в Грузию через Верхний Ларс. Однако на границе его остановили сотрудники пограничной службы ФСБ. Спустя несколько часов жесткого допроса его все же выпустили из России.

Облавы на "беглецов"

Подобные случаи, но с "нюансами", есть и на территории оккупированной части Донецкой области, что OBOZ.UA подтвердили местные жители.

"Моего родственника приехали и забрали вооруженные люди. Сказали, что после подписания контракта он не явился на службу. Но он ничего не подписывал! И он никогда раньше не служил. Больше месяца мы не знаем, где он, что с ним", – рассказала жительница оккупированного г. Чистяково (ранее Торез).

Массово записывают в контрактники российских оккупационных войск и тех местных жителей, которых ранее насильно мобилизовали в ряды "защитников ДНР". Например, такое произошло с жителем Горловки Александром Агаповым. Его задержали на территории Самарской области РФ и привезли в "ДНР", так как он находился в розыске якобы за самовольное оставление части (СОЧ).

Агапов был "мобилизован" в феврале 2022 года в Горловке по повестке на улице и попал в "Первую Славянскую бригаду". Контракт он не подписывал. Летом 2023 г. он получил серьезную травму ноги, долго ходил с палочкой, но ему не разрешили пройти реабилитацию – как выписали из больницы, отправили в пункт временной дислокации. Оттуда он ушел в августе 2023 года.

И вот почти два года спустя в Самарской области Агапова остановил патруль ДПС. Пробили по базе документы и сказали, что он числится в федеральном розыске, и отвезли его в отделение полиции, а затем в военную комендатуру.

По словам его жены, опубликованным в местном тематическом паблике, Агапов уже находится в Донецкой области. В бригаде ей сказали, что его статус военнослужащего активен, он контрактник и сейчас находится на полигоне.

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной территории, в последнее время российские захватчики усилили "мероприятия" по привлечению местных жителей в ряды РОВ. Наибольший беспредел – в Донецкой области, часть которой находится под контролем России еще с 2014 года.

Несмотря на такой долгий срок, в регионе высокий процент тех, кто категорически не хочет воевать против Украины. Это как красная тряпка действует на оккупантов, и потому они в последнее время усилили "отлов".

Можно по-разному относиться к тем, кто остался в оккупации. Ясно одно: чем дольше человек живет на той территории, тем выше вероятность, что придется жить по правилам российских захватчиков. Более того – придется воевать. Потому единственный выход не стать военным преступником – это выехать через Россию в другие страны. Пока это еще возможно.