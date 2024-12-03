Жительница Тернополя сыграла на пианино среди руин квартиры, в которой от удара дрона погиб ее отец. Видео

Жительница Тернополя Алина Ременец играет на пианино в разрушенной квартире, где погиб ее отец, 45-летний Виталий Ременец. В результате девушка осталась без самого родного человека, однако не сломалась.

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Соответствующее видео опубликовал мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook. В ее глазах боль утраты.

"Эта маленькая героиня – символ несокрушимости украинского народа. Несмотря на страшные испытания, жизнь продолжается. И звуки пианино среди руин – как гимн победе человечности над жестокостью", – написал Надал.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 2 декабря, атаковали ударными беспилотниками Тернополь и попали в жилой дом. В результате удара повреждена жилая застройка и школа, погиб 45-летний мужчина и четыре человека пострадали.

Позже стало известно, что вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки по ул. Евгения Коновальца. Пожар охватил квартиры на пятом этаже и частично на третьем и четвертом. Удар вражеского дрона по дому в Тернополе вызвал масштабный пожар.

Взрывной волной повредило окна соседних построек, школы и 20 авто. Также три человека получили ранения. Около 100 жителей были эвакуированы. На месте удара обнаружены обломки БПЛА типа "Герань", который разорвался во время попадания.

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