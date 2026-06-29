Живут всего 20 минут: появились шокирующие данные о судьбе новобранцев РФ на передовой в Украине

В сети появились новые данные о катастрофических потерях российских войск на фронте в Украине. По оценкам экспертов, средняя продолжительность жизни новобранцев после попадания в зону боевых действий может составлять всего несколько десятков минут.

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Аналитики связывают это с интенсивностью боевых действий и активным использованием беспилотников. Об этом пишет New York Post.

Короткий цикл жизни на фронте

Историк Питер Франкопан в своей статье отмечает, что российские новобранцы на передовой могут выживать лишь 20–35 минут после непосредственного попадания в зону боевых действий. По его словам, в более широком смысле от момента подписания контракта до гибели может пройти от нескольких дней до трех недель.

Такие оценки основаны на данных российских военных блогеров и свидетельствах с фронта.

Массовое пополнение армии, несмотря на потери

Несмотря на высокий уровень потерь, российское военное командование продолжает активно пополнять армию новыми контрактниками. По данным российских чиновников, к концу 2025 года было набрано более 420 тысяч военнослужащих, однако темпы набора в последнее время снизились примерно на треть.

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Военные блогеры утверждают, что ежедневно Россия привлекает от 800 до 1000 новых контрактников, зачастую после минимальной подготовки.

По разным оценкам западных источников, общие потери российской стороны с начала полномасштабного вторжения в 2022 году могут превышать 1 миллион человек. Среднемесячные потери, по имеющимся данным, превышают 30 тысяч военнослужащих.

Аналитики также отмечают, что на каждого погибшего украинского военнослужащего приходится примерно восемь потерь с российской стороны, учитывая раненых и погибших.

Эксперты связывают чрезвычайно высокий уровень потерь с массовым использованием беспилотников, которые стали ключевым инструментом поражения на фронте. Именно дроны в значительной степени определяют современный характер боевых действий и сокращают время выживания пехоты на передовой.

Кроме того, Украина всё чаще наносит удары по глубокому тылу России, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Отдельные российские военные блогеры, участвовавшие в боевых действиях, публично критикуют командование и заявляют о жестоком обращении с солдатами. Некоторые из них даже предупреждают о риске внутренних бунтов.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на социальную напряженность, масштабный внутренний мятеж в России пока выглядит маловероятным.

Финансовые стимулы для вербовки

Чтобы компенсировать нехватку личного состава, российские власти предлагают значительные финансовые стимулы. Речь идет о единовременных выплатах за подписание контракта до 80 тысяч долларов, а также о списании долгов на сумму до 140 тысяч долларов.

Для сравнения: средняя зарплата в России составляет около 1000 долларов в месяц, а в регионах, где активно ведется вербовка, эта цифра еще ниже.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки 28 июня сократили численность российской оккупационной армии на 1230 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 402 тыс. 200 человек.

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