Журналисты выяснили личность главного конструктора КБ, производящего дроны для армии РФ: он оказался из Украины. Фото

Беспилотники, которые Россия использует на войне против Украины, оккупантам помогает собирать уроженец ныне захваченного россиянами Луганска, который окончил Киевский политехнический институт Александр Махнев. Он работает главным конструктором в бюро "Стратим", которое собирает для армии страны-агрессора БПЛА.

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Об этом пишет российское издание "Важные истории". К команде бюро Махнев присоединился в 2022 году.

До 2014-го он жил в Луганске, затем учился в КПИ имени Сикорского на направлении "Радиоэлектронные аппараты". Еще в 2015 году в соцсетях он делился, что рад получить награду из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы.

Уже магистратуру Александр продолжил в Московском физико-техническом институте.

С этого момента Махнев работал под руководством сотрудника Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН в Троицке Федора Губера. В 2022 году он присоединился к конструкторскому бюро "Стратим". Работу там он совмещал с работой в Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН.

В августе 2023 года бюро представило первые образцы собственного производства на выставке "Дронница 2023": БПЛА "Щегол", "Красава", "Русак" и тд. На этой выставке был замечен и сам Махнев.

Сейчас, по информации российских журналистов, он руководит инженерной командой бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты идентифицировали 151 "военного специалиста", на которых Россия возложила миссию обучать тысячи мобилизованных россиян. 12 "специалистов" из этого перечня имеют гражданство Украины, но предали свое государство и не просто учат, но и участвуют в войне на стороне врага.

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