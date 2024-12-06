'Зима влияет на обе стороны': Романенко оценил ситуацию на фронте и объяснил, может ли враг приостановить наступление

Период холодной погоды не дает большего преимущества войскам РФ на фронте в Украине. Зима все равно влияет на обе стороны, усложняет условия ведения боевых действий.

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Но, как правило, в большей степени это касается бездорожья и тех войск, которые наступают. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В то же время один погодный фактор нельзя вырывать из контекста. Это немецкий подход, который применялся в годы Второй мировой войны под Москвой. Тогда немцы говорили, что Советскому Союзу помог "генерал мороз", – отметил собеседник.

Сейчас очевидно, что российская армия имеет преимущество над ВСУ в вооружениях, личном составе, поэтому ее погода не останавливает.

Наступление оккупационной армии РФ продолжается уже больше года. Военная наука говорит, что преимущество в живой силе атакующей стороны должно быть кратным в три-четыре раза, но это не обязательно, подчеркнул Романенко.

По его словам, речь идет о преимуществе в боевом потенциале – не только в людях, но и в вооружениях, технике, боеприпасах. Поэтому, несмотря на огромные потери в живой силе, потенциала у оккупантов по совокупности всех сил и средств достаточно для того, чтобы они проводили наступательные действия.

То есть, украинцы не могут рассчитывать на то, что из-за колоссальных потерь наступление армии РФ хотя бы приостановится.

"Об этом говорил еще Залужный в начале 2023 года: что это была его ошибка – рассчитывать на то, что большие потери РФ приведут к тому, что Россия откажется от своих целей. Нет. Мы видим, что они тогда не отказались, и сейчас не отказываются", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он говорит, что ВС РФ во многом восстанавливаются, "покупают" своих граждан, организуют контрактную армию. И эти факторы нужно учитывать.

"Но прежде всего нам нужно рассчитывать на технику, вооружение и боеприпасы от союзников, а также на наш оборонно-промышленный комплекс и решать вопросы мобилизации, пополнять бригады, воюющие на линии столкновения, и формировать резервные бригады", – считает Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно с подачи западных аналитиков информационное пространство всколыхнула новость о том, что оккупанты якобы намерены наступать на Днепропетровщине. Военный обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, чего можно ожидать от войск РФ в конце 2204-го и в начале 2025 года.

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