Российский режим продолжает жестокую агрессию против Украины, используя авиационные бомбардировки для разрушения городов и принуждения мирного населения покинуть свои дома. Есть сведения, что Владимир Путин отдал приказ своим войскам превратить украинские города в безжизненное пространство. В этой связи представители НАТО обсуждают планы российского руководства, которое включает массированное применение высокоточных авиационных бомб против украинских городов.

Этот коварный план разделен на три этапа. Он включает в себя создание паники среди населения, чтобы заставить его бежать из города. Затем планируется разрушение жилищной и промышленной инфраструктуры. Также план включает атаку оккупационных войск на уже разрушенные и заброшенные города. Только за март 2024 года ВКС России применили рекордное количество управляемых авиационных бомб – более 2300, нарушая все международные нормы и правила, защищающие гражданское население во время военных действий.

Управляемые авиационные бомбы (УАБ) – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Они считаются высокоточным оружием благодаря использованию модуля управления и коррекции – фактически это накладные крылышки для бомбы, увеличивающие дальность, а GPS-навигация отвечает за точность. У россиян довольно широкая номенклатура КАБ: относительно свежие, но редкие УПАБ-1500 весом 1500 килограммов. В ограниченном количестве у россиян есть УПАБ-500В весом 500 килограммов, 540-килограммовая планирующая бомба "Дрель" и "Гром-Э2", являющаяся вариантом "Гром-Э1" без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью. Также у России есть запас так называемых корректированных авиационных бомб – УАБ-500Кр или УАБ-1500. Кроме того, у россиян есть ФАБ-3000. Это бомбы, вес которых превышает 3000 килограммов, а вес боевой части составляет примерно 1400 килограммов. ФАБ-3000 СССР использовал в Афганистане, а Россия использовала при бомбардировке Мариуполя.

В частности, эти страшные бомбы сбрасывали на защитников "Азовстали". Дальность сброса планирующих авиационных бомб зависит от параметров полёта носителя, то есть самолёта – его скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолёт, тем дальше такие бомбы будут лететь. Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Для "Гром-Э2" декларируется дальность 120 км при высоте сброса 12 км, для гибрида УМПБ Д-30 СН заявлена дальность до 70 км. Все заявленные россиянами цифры вызывают резонные сомнения. В реальности ВСУ видят максимальную дальность в районе 40 – 50 километров и не видят точности – они падают, где вздумается. В то же время, даже дальность сброса на 50 километров означает, что под угрозой такого удара оказались приграничные и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.

А эффективным средством борьбы с ними может быть только уничтожение самого носителя. УАБ не может похвастаться точностью, но имеет страшную разрушительную силу. К тому же у россиян их просто много. Для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолёты не входят в зону поражения украинской ПВО. Бороться с такими бомбами сложно – они являются проблемными целями как для ПВО, так и для РЭБ. Проще и логичнее было бы уничтожать их носитель – самолеты Су-34, Су-35 и т.д. Однако эти самолеты пока нечем доставать. Бомбы можно пробовать сбивать, но для этого нужно очень много соответствующих средств.

Зимой 2024 года Россия сделала УАБ своей главной ударной силой при наступательных операциях. Благодаря активной бомбардировке была уничтожена Авдеевка. Командование сил обороны решило рискнуть и подтянуло на фронт "путешествующее ПВО" – как результат, только в феврале 2024 года были сбиты 13 российских самолетов, большинство из которых были носителями УАБов. Впрочем, украинские PATRIOT и другие системы приблизились к линии фронта, сами стали мишенями для россиян и попали под обстрелы баллистическими ракетами. "Путешествующее ПВО" на некоторое время уменьшило интенсивность российских бомбардировок, но не решило проблемы - Россия возобновила и даже увеличили количество пусков УАБов.

Также враг расширил географию их применения - кроме Донбасса, добавились Херсонщина, Запорожье, Харьковщина, Черниговщина и Сумщина. То есть - УАБы применяются по всей линии фронта. В марте 2024 года Россия начала сбрасывать УАБ на собственную территорию для борьбы с вооруженной оппозицией, которая проводила операцию на территории Белгородщины и Курщины накануне так называемых "выборов Путина". Окончательно проблему должно снять с повестки дня появление у украинской стороны большего количества систем PATRIOT и SAMP-T, а также обязательное увеличение авиационного парка ВСУ и широкое применение ракет класса "воздух - воздух". Именно для этого Польша, Словакия и Болгария передают Украине МиГ-29, однако Украина борется за быстрое получение американских истребителей F-16 – это современные самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на большом расстоянии, они имеют как мощные радары, так и ракеты класса "воздух – воздух". Украина снова и снова обращается к своим партнёрам, чтобы процесс передачи такой техники ускорялся. Ожидается, что летом 2024 года F-16, наконец, появятся в украинском небе.

Но они нужны сейчас. Число жертв среди украинского мирного населения постоянно растёт, а разрушения управляемыми авиационными ударами делают украинские города непригодными для жизни. Российская стратегия подразумевает не только разрушение городов, но и атаки на энергетическую инфраструктуру, что создаёт дополнительные проблемы для мирного населения. Путин явно стремится к созданию гуманитарной катастрофы в Украине, преследуя свои агрессивные цели и игнорируя все международные нормы. При этом Европа стоит перед угрозой массовой миграции и величайшей гуманитарной катастрофы, если международное сообщество не примет энергичные меры против российской агрессии и не ускорит передачу Украине самолётов F-16 и современных эффективных систем противоракетной обороны PATRIOT и SAMP-T.