'Знает, что такое вести людей за собой': комбаты 80 ОДШБр призвали Зеленского и Сырского оставить в должности их комбрига. Видео

Командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности комбрига Эмиля Ишкулова. По данным СМИ, его хотят уволить якобы за отказ выполнять задачи, несоразмерные с силами подразделения. В командовании ДШВ заявили же, что Ишкулов получит более высокую должность, учитывая его бесценный боевой и командирский опыт.

Видео дня

Видео обращения военных 29 июля было распространено в сети. В нем командиры подразделений 80-й ОДШБр обратились к верховному главнокомандующему Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и командующему ДШУ Игорю Скибюку.

"Мы – воины, которые первыми дали бой врагу на Донбассе 10 лет назад. Защищали Донецкий и Луганский аэропорты. Мы остановили врага в Вознесенске, топили россиян под Белогоровкой. Участвовали в контрнаступлении на Харьковщине, держали город Бахмут и освободили Клищиевку. Мы никогда не освободили Клищиевку". давали заднюю и выполняли добросовестно боевые задания. Но, к сожалению, пришло время, когда мы вынуждены выйти в публичную плоскость", – заявили командиры.

По их словам, их бригаду возглавляет профессиональный военный, офицер-десантник, полковник Эмиль Ишкулов, прошедший все командирские звенья – от командира разведывательного взвода до боевой бригады.

"Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое враждебный плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трех степеней. все операции. Ведь для него на первом месте – жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, понимающий современное поле боя и адекватно реагирующий на вызовы российско-украинской войны", – рассказали военные.

По их словам, Эмиля Ишкулова несправедливо хотят снять с должности, и защитники не понимают, почему командиры, которые "пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, обладающим победоносным боевым путем и опытом большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать. проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам".

"Требуем оставить в должности командира 80-й ОДШ Галицкой бригады – полковника Ишкулова Эмиля Шамилевича, под руководством которого и дальше готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти. Мы поддерживаем полковника Ишкулова", – заявили командиры.

Эмиль Ишкулов возглавляет 80-ю бригаду с конца 2022 года. До этого служил в 25-й и 81-й бригадах.

Отметим, по данным СМИ, причина его увольнения якобы состоит в том, что Ишкулов отказался выполнять задачу, которая была несоразмерна с силами бригады.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов в свою очередь выразил удивление возможным увольнением командира одного из самых боеспособных соединений ВСУ.

По его словам, есть много примеров, когда снятие командира бригады просто приводит к дезорганизации соединения.

"У нас значительное количество командиров, из-за которых бригады обладают низкой боеспособностью, несут потери, не удерживаются рубежи, но их держат на должностях, поэтому зачем вместо замены слабых комбригов заменяются сильные", – отметил Бутусов.

В Командовании ДШВ ВСУ уже отреагировали на информацию о вероятном увольнении Ишкулова, отметив, что она "сопровождается некорректным толкованием и содержит ряд неточностей".

Там заявили, что полковник Эмиль Ишкулов – очень опытный кадровый боевой офицер, прошедший все командные звенья в подразделениях украинского десанта, полный рыцарь орденов Богдана Хмельницкого.

В начале вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году командовал разведывательным взводом 25-й отдельной воздушно-десантной Сичелавской бригады, где прошел путь к командиру парашютно-десантного батальона. В дальнейшем успешно выполнял сверхтяжелые боевые задачи, в частности, командуя отдельным подразделением 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на южном направлении, а впоследствии довольно длительное время Галицкой бригадой ДШВ на Бахмутском направлении.

"Учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решение военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность. Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск" ВСУ", – объяснили в командовании ДШВ.

Там добавили, что новоназначенный командир 80-й бригады – "грамотный боевой офицер, который является Народным Героем Украины и полным рыцарем орденов "Богдана Хмельницкого" всех степеней, долго успешно вел боевые действия в составе именно этой легендарной бригады".

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