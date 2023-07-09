Зона поражения огромная: как работают кассетные снаряды DPICM, которые Украина получит от США. Видео

Украина получит от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы, необходимые для эффективного уничтожения пехоты и техники оккупантов. В частности, речь идет о 155-миллиметровых кассетных снарядах DPICM.

Видео дня

В сети появились кадры применения этих боеприпасов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На ролике видно, что зона поражения у них очень большая, так что с помощью нескольких кассетных снарядов можно нанести врагу значительные потери.

Усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munition – DPICM) были созданы в США, выпускались они в основном в 1970-1990-х годах. Они также известны под названием "Стальной дождь".

Эти мощные артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью с десятками отдельных субэлементов способны поражать зону диаметром 300 метров.

На видео огонь по этим снарядам ведут из турецких САУ T-155 Firtina ("Шторм"). Эти гаубицы тоже должны вскоре появиться в распоряжении наших Сил обороны.

T-155 Firtina – турецкий вариант 155-мм самоходной гаубицы K9 Thunder, первоначально разработанной Южной Кореей. Установка способна определять координаты целей при отклонении 17,5 метров. Firtina может открыть огонь в течение 30 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

– Украина может получить кассетные боеприпасы уже в июле. Снаряды DPICM могут запускаться из артиллерийских систем, которые США уже передавали Украине раньше.

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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