'Зубы дракона', блиндажи и пулеметные гнезда: в ВСУ показали строительство фортификационных сооружений первой и второй линий обороны. Фото

Украинские военнослужащие 211 понтонно-мостовой бригады Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины показали, как наращивают фортификационные сооружения первой и второй линий обороны на разных направлениях. Речь идет о дерево-земляных оборонительных точках, "зубах дракона", траншеях, землянках, блиндажах, а также пулеметных гнездах.

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Соответствующие фото были опубликованы в Telegram 211-й понтонно-мостовой бригады. Там отметили, что строительство фортификаций – это непрерывный процесс, ведь строить, укреплять и улучшать оборонные линии нужно на постоянной основе.

"Именно благодаря совместной, слаженной работе и труду инженерных войск Сил поддержки, позиции Украины ежедневно укрепляются, тем самым обеспечивают устойчивую оборону и безопасность для всех", – отметили в бригаде.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский побывал на Волыни и проверил строительство фортификаций на границе. Глава государства подчеркнул, что усиление украинской границы остается одним из ключевых приоритетов государства.

"Основное внимание – защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на шестой день наступления в Курской области издание Forbes сделало предположение, что зашедшие на территорию РФ войска планируют остаться там надолго. Об этом свидетельствует строительство окопов и других фортификационных сооружений.

Российские военкоры отмечали, что "украинские" войска роют окопы на территории РФ. Один из пропагандистов описал это как "худшее, что могло произойти".

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