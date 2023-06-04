'Зубы дракона не помогли': украинские пограничники уничтожили в Белгородской области станцию РЭБ оккупантов. Видео

Украинские пограничники уничтожили в Белгородской области России станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. Не помогли россиянам даже дорогущие оборонительные укрепления, в частности, "зубы дракона", которые местные власти установили только недавно.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Государственной пограничной службы. На кадрах можно увидеть, как беспрепятственно защитники Украины достигли цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также защитники Украины с помощью дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили танк оккупантов. Львовские военные из 103 бригады Сил территориальной обороны ВСУ заметили бронетехнику врага во время боевого дежурства.

Танк удалось обезвредить с помощью БПЛА с интегрированной боевой частью, способной оперативно атаковать цель или выполнять задачи, предусмотренные заложенным алгоритмом. Бойцы бригады успешно овладели и применяют этот тип дронов.

Также контрразведчики Службы безопасности прицельными выстрелами уничтожили четыре единицы зенитных ракетных комплексов российских оккупантов. Речь идет, в частности, о ЗРК "БУК-М1" и сразу три "ТОР-2М" оккупационной армии РФ. Один "ТОР" пытался сбить дрон-камикадзе украинских защитников. Однако благодаря мастерству оператора БПЛА удалось сохранить и в ручном режиме увести от вражеской ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 45 ОАБр совместно с аэроразведчиками 100 бригады Теробороны уничтожили вражеский танк на Луганском направлении. Россияне пытались укрыться в густом лесу, однако им это не удалось;

– накануне украинская авиация нанесла удар по российским захватчикам в Херсонской области уничтожила 10 оккупантов и 11 единиц техники и вооружения врага. Оккупантов атаковали в Скадовском районе.

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