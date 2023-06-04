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Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
4,3 т.
Украинские воины накрыли вражеский танк 'адским' огнем. Видео

Защитники Украины с помощью дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили танк оккупантов. Львовские военные из 103-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ заметили бронетехнику врага во время боевого дежурства.

Видео дня

Об этом 3 июня сообщили на странице подразделения Facebook. Бойцы также показали видео удара (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

Как отмечается, танк противника защитникам удалось обезвредить с помощью БПЛА с интегрированной боевой частью, способными оперативно атаковать цель или выполнять задачи, предусмотренные заложенным алгоритмом. Бойцы бригады успешно овладели и применяют этот тип дронов.

Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

Когда одни беспилотники отслеживали маршрут передвижения противника, другие подняли в воздух "адские подарки", рассказали защитники.

Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

Первый удар лишил танк возможности передвигаться, второй эффектно подорвал, а третий окончательно превратил его в металлолом.

Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

"Этот результат – закономерный, поскольку является результатом упорного обучения и подчеркивает нашу способность эффективно внедрять полученные навыки на поле боя", – прокомментировал командир бригады полковник Валерий Курко.

Украинские воины накрыли вражеский танк "адским" огнем. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки в Украине были ликвидированы 470 оккупантов, уничтожены 8 танков, 10 бронемашин и 12 артиллерийских систем. В целом с начала вторжения РФ потеряла 209 940 захватчиков.

– Контрразведчики СБУ прицельными выстрелами уничтожили 4 ЗРК врага "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Авиация ВСУ поразила живую силу врага в Скадовском районе Херсонщины. Ракетно-артиллерийские и зенитные войска уничтожили 10 оккупантов и 11 единиц их техники и вооружения.

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