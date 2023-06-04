Украинские воины накрыли вражеский танк 'адским' огнем. Видео

Защитники Украины с помощью дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили танк оккупантов. Львовские военные из 103-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ заметили бронетехнику врага во время боевого дежурства.

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Об этом 3 июня сообщили на странице подразделения Facebook. Бойцы также показали видео удара (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, танк противника защитникам удалось обезвредить с помощью БПЛА с интегрированной боевой частью, способными оперативно атаковать цель или выполнять задачи, предусмотренные заложенным алгоритмом. Бойцы бригады успешно овладели и применяют этот тип дронов.

Когда одни беспилотники отслеживали маршрут передвижения противника, другие подняли в воздух "адские подарки", рассказали защитники.

Первый удар лишил танк возможности передвигаться, второй эффектно подорвал, а третий окончательно превратил его в металлолом.

"Этот результат – закономерный, поскольку является результатом упорного обучения и подчеркивает нашу способность эффективно внедрять полученные навыки на поле боя", – прокомментировал командир бригады полковник Валерий Курко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки в Украине были ликвидированы 470 оккупантов, уничтожены 8 танков, 10 бронемашин и 12 артиллерийских систем. В целом с начала вторжения РФ потеряла 209 940 захватчиков.

– Контрразведчики СБУ прицельными выстрелами уничтожили 4 ЗРК врага "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

– Авиация ВСУ поразила живую силу врага в Скадовском районе Херсонщины. Ракетно-артиллерийские и зенитные войска уничтожили 10 оккупантов и 11 единиц их техники и вооружения.