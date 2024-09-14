Звонки родным, слезы и стихи для мамы: появились первые видео после обмена пленными

Украина 14 сентября провела 57-й обмен пленными с Россией. На этот раз из неволи удалось вернуть еще 103 защитника: 82 рядовых и сержантов и 21 офицер.

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В сети уже публикуют уникальные кадры в первые часы после обмена. На видео защитники не могут сдержать эмоций счастья и слез, что, наконец, они на своей земле, дома, в безопасности и могут услышать голос родных.

Так, на одном из опубликованных в сети видео собратья по возвращении в Украину обнимаются и выражают благодарность всем, кто способствовал этому.

Большинство защитников прежде всего звонили по телефону своим матерям и родным и впервые произнесли такое долгожданное "я дома".

"Привет, мамочка! Я так рад услышать ваши голоса! Не волнуйтесь, я теперь в Украине!", – говорит один из защитников в разговоре с родными.

Также один из защитников читает стихотворение своей мамочке, которая ждала его из плена и верила, что скоро сын вернется домой. И, наконец, это произошло.

Защитники воевали на разных фронтах, включая Киевщину, Мариуполь и "Азовсталь". Удалось вернуть 23 воина бригады "Азов", которые находились в российском плену более двух лет.

Большинство освобожденных содержались в неволе с начала полномасштабного вторжения и они нуждаются в серьезной реабилитации из-за ухудшения состояния здоровья.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой уже вернулись 3672 украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Украина и Россия провели 56-й обмен военнопленными. В итоге домой вернулись 49 украинцев, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоции наших сограждан по возвращении домой. Омбудсмен подчеркнул, что состояние здоровья возвращенных крайне тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.