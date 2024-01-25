10 дней под завалами могут быть люди: в Нью-Йорке на Донетчине не удается возобновить спасательные работы

В поселке Нью-Йорк Донецкой области по состоянию на вечер среды, 24 января, не возобновили поисково-спасательные работы на месте вражеского удара. Тогда, 15 января, враг разрушил подъезд многоквартирного дома, под завалами до сих пор могут оставаться пять человек.

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Спасатели искали их в течение суток до вечера 16 января и разобрали 70 тонн завалов. Однако работы пришлось приостановить из-за массированных обстрелов со стороны российских оккупантов. Возобновить их до сих пор нет возможности, сказал "Суспільне Донбас" представитель ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Станислав Балдин.

Поиски должны были быть возобновлены после стабилизации ситуации, однако обстановка в районе остается напряженной. Место, где должны работать спасатели, находится рядом с линией фронта, из-за действий оккупантов туда невозможно подогнать необходимую технику.

"Завалы руками невозможно разбирать, потому что там железобетонные плиты, для разбора нужно подогнать технику. Когда техника начинает ехать туда, то начинаются обстрелы. Место обстрела приближено к линии боевых действий", – объяснил Балдин.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января российские оккупационные войска обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Захватчики сбросили на населенный пункт две управляемые авиабомбы, а также попали ракетой в трехэтажный жилой дом. Трое гражданских получили ранения.

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