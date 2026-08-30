"А вот американцы..." Депутат Госдумы Журавлев заявил, что Россия "обязана" нанести ядерный удар по Украине. Видео

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев заявил, что Россия "обязана" применить тактическое ядерное оружие против Украины, если возникнет такая необходимость. По его словам, противника нужно заставить капитулировать.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Катарсис", опубликовав видео с Журавлёвым. По словам депутата, в случае необходимости Россия должна применить ядерное оружие.

"Мы наносим сокрушительные удары по инфраструктуре врага. Это радует. Но нужно бить сильнее. Надо бить так, чтобы враг понял, что ему придется капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем ли мы применять. Послушайте, такой дискуссии вообще не должно быть. В случае необходимости мы обязаны его применить. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли", — заявил российский депутат.

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Журавлев также упомянул распад Советского Союза. По его словам, тогда ВВП Украины якобы был больше, чем у Германии. Также депутат заявил, что все союзные республики "всегда жили намного лучше", чем РСФСР, то есть нынешняя Россия.

"И как они теперь к нам относятся? Не мне вам рассказывать", – добавил он.

Затем Журавлев вспомнил об атомных бомбардировках Японии Соединенными Штатами.

"А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? Да они-то нас точно не целуют в задницу. Премьер-министр Японии возлагает цветы на могилу летчика, сбросившего ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо снова наступать на одни и те же грабли", — сказал депутат.

Однако Журавлев фактически повторил фейк, который ранее распространяли российские пропагандисты с "Первого канала". Они заявляли, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время визита в США якобы возложила цветы на могилу Чарльза Суини – пилота, командовавшего экипажем бомбардировщика, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки.

На самом деле Такаичи возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Это обычное протокольное мероприятие во время официальных визитов в США.

Чарльз Суини, участвовавший в бомбардировке Нагасаки, похоронен в другом месте — на кладбище в городе Борн, штат Массачусетс. На видео — не его могила.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алексей Журавлев уже угрожал Финляндии из-засоздания в городе Тампере центра технического обслуживания и ремонта американских РСЗО MLRS. Тогда российский депутат заявил, что российской военной техники на границе якобы достаточно, чтобы "разнести половину Финляндии".

Также Журавлев заявлял, что Финляндия "постепенно превращается во вторую Украину", и обвинял страну в "эскалации" отношений с Россией.

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