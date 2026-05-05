'Абсолютный цинизм': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину, которая унесла четыре жизни

В ночь на 5 мая российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, основными целями которой стала энергетическая инфраструктура. В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди них двое спасателей, еще десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие действия России "абсолютным цинизмом". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, в Полтавской области российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры. После первого удара, когда на месте уже работали спасатели, был нанесен повторный ракетный удар. В результате этого погибли четыре человека, среди которых двое работников ГСЧС.

Среди погибших – Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз участвовал в ликвидации последствий обстрелов, а также Дмитрий Скриль, который прослужил в ГСЧС более 20 лет. Кроме того, сообщается о десятках раненых в результате атаки.

"Мои искренние соболезнования родным и близким", – отметил президент.

Обстрелам подверглась и Харьковская область, где ранения получили четыре человека, еще один человек погиб.

В Днепропетровской области российские войска атаковали критическую инфраструктуру, в результате чего три человека получили ранения.

В частности, в Павлограде были повреждены линии электропередач, из-за чего тысячи семей остались без электроснабжения.

Также удары зафиксированы по Запорожской и Киевской областям, где в результате атак ранения получили еще три человека.

Президент подчеркнул, что основной целью ночной атаки были именно объекты энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что такие действия являются проявлением цинизма на фоне заявлений России о якобы готовности к временному прекращению огня.

"Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", – говорится в сообщении.

