Ад на земле: опубликованы свежие кадры боев за Бахмут

Уже в течение девяти месяцев украинские защитники изо дня в день сражаются с российскими военными преступниками за город-крепость Бахмут в Донецкой области. От самого населенного пункта практически ничего не осталось.

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Соответствующее видео появилось в Tekegram. На кадрах показана выжженная земля (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео показана северная часть Бахмута. Кадры запечатлели военные 77 аэромобильной бригады.

Над городом с множеством разрушенных многоэтажек и частных домов виднеются клубы дыма от бесконечных взрывов.

Также на кадры ночной съемки попал масштабный огонь, который является результатом боев с оккупантами.

Как известно, украинские защитники ликвидировали за сутки в Бахмуте 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, а 15 взяты в плен. Также в районе города-крепости уничтожено 5 полевых складов с боеприпасами, три танка, БМП и три орудия "Мста-Б" противника.

Также ВСУ во время контрнаступательных действий освободили территории к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Информацию подтвердили в батальоне "Айдар".

В силах обороны подтвердили оставление позиций врагом под Бахмутом. Фото вызвали волну "зрады" у пропагандистов Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и нанесли урон противнику. В течение недели Силы обороны не потеряли здесь ни одной позиции.