Ад в Бахмуте: в сети показали жуткие кадры из города-крепости. Видео

Бахмут в Донецкой области остается с одной из самых горячих точек на фронте. Российские оккупанты, которые долгие месяцы не в состоянии захватить город из-за мощи украинской обороны, мстят, стирая его с лица земли.

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В сети обнародовали новые кадры настоящего ада, который там творится. Их сняли украинские военные, защищающие город-крепость (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике продолжительностью всего 15 секунд защитник показал всю суть российского оккупационного войска, которое уничтожает в Украине то, что не может "присвоить" себе.

Из-за непрерывных вражеских обстрелов, с инфраструктурной точки зрения Бахмут стал фактически мертвым городом.

От многих многоэтажных домов там остались только конструкции с черными дырами вместо окон и дверей, от остальных – груды строительных материалов.

Рядом стоят обгоревшие жестянки, когда-то являвшиеся автомобилями бахмутцев. Дороги в городе устланы остатками зданий.

На иссеченных деревьях в городе нет крон, а некоторые настолько пострадали из-за обстрелов, что этой весной даже не зазеленели. Во дворах когда-то жилых кварталов Бахмута все горит, вверх вздымается дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты забросали Бахмут снарядами с фосфором. Аэроразведка 135-го отдельного батальона ТрО сняла жуткие кадры горящего города.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский тоже показал апокалиптические кадры из разрушенного войсками РФ Бахмута. Он назвал его "бывшим городом".

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