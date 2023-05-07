'Бывший город': Казанский показал апокалиптические кадры из разрушенного армией РФ Бахмута

В сеть попало новое видео из разрушенного российскими бомбардировками Бахмута. На опубликованных кадрах видно, что этого города больше не существует.

Видео дня

Ролик опубликовал украинский журналист Денис Казанский 7 маяв своем Telegram-канале. "Бывший город Бахмут. Спасибо, Россия! Вот это помощь жителям Донбасса!" – написал он (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как в и без того разрушенном Бахмуте, напоминающем город-призрак, происходит несколько мощных взрывов.

Когда были сняты кадры, не уточняется.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на 438-е сутки войны бои в Бахмуте продолжаются. Враг безуспешно наступал в направлении Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Беларуский батальон ВСУ захватил окопы вдоль "дороги жизни" в районе Хромово под Бахмутом, которые контролировали оккупанты. Воины провели зачистку вражеских укреплений.

– В сеть попало видео с дрона, которое показывает масштабный обстрел Бахмута российскими фосфорными бомбами. Его сняло подразделение, где служит украинский музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич.