"Бывший город": Казанский показал апокалиптические кадры из разрушенного армией РФ Бахмута
В сеть попало новое видео из разрушенного российскими бомбардировками Бахмута. На опубликованных кадрах видно, что этого города больше не существует.
Ролик опубликовал украинский журналист Денис Казанский 7 маяв своем Telegram-канале. "Бывший город Бахмут. Спасибо, Россия! Вот это помощь жителям Донбасса!" – написал он (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На видео видно, как в и без того разрушенном Бахмуте, напоминающем город-призрак, происходит несколько мощных взрывов.
Когда были сняты кадры, не уточняется.
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на 438-е сутки войны бои в Бахмуте продолжаются. Враг безуспешно наступал в направлении Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Беларуский батальон ВСУ захватил окопы вдоль "дороги жизни" в районе Хромово под Бахмутом, которые контролировали оккупанты. Воины провели зачистку вражеских укреплений.
– В сеть попало видео с дрона, которое показывает масштабный обстрел Бахмута российскими фосфорными бомбами. Его сняло подразделение, где служит украинский музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич.
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