Беларуский батальон ВСУ захватил российские окопы вдоль 'дороги жизни' под Бахмутом. Видео

Бойцы беларуского батальона "Террор" Вооруженных сил Украины захватили окопы вдоль "дороги жизни" в районе поселка Хромово под Бахмутом, которые контролировали оккупанты. Защитники произвели зачистку вражеских укреплений.

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Об этом сообщили в Telegram-канале батальона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Команда DeepState опубликовала координаты места, о которых сказано в сообщении.

Подразделение получило задачу выйти к блиндажу противника и уничтожить личный состав. После этого они должны были занять позиции и закрепиться на стратегически важном рубеже.

"Задача была выполнена", – отметили беларуские добровольцы.

На кадрах, снятых с дрона и самим бойцами во время боя, видно, как беларусы продвигались в направлении оккупантов по полю среди расстрелянных автомобилей. Россиян они забросали гранатами, выкуривая врага и нанося ему потери. Ликвидировали захватчиков и с помощью стрелкового оружия.

С апреля 2022 года батальон "Террор" принимал участие в военных операциях на юге Украины, в частности в освобождении Херсонщины. В составе Беларуского добровольческого корпуса бойцы батальона совершили ряд боевых операций, среди которых ночной рейд в районе Новой Каховки.

Тогда штурмовые группы форсировали Днепр и десантировались на временно оккупированном левом берегу. Был уничтожен вражеский командно-наблюдательный пункт, основные здания базы, россияне понесли потери в живой силе и технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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