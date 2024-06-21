Агенты "Атеш" обнаружили хаб переброски техники РФ в оккупированном Крыму. Фото и видео

В Крыму выявили хаб переброски техники российской группировки войск "Днепр" по железной дороге. Партизаны провели разведку местности и показали фото и видео.

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Кадры сняты в поселке Остряково в центральной части временно оккупированного полуострова. Материалами и информацией поделился Telegram-канал "Атеш" в пятницу, 21 июня.

Агенты партизанского движения провели разведку логистических путей ВС РФ и зафиксировали перегрузку военной техники противника на узловой станции Крымской железной дороги в поселке Остряково.

Координаты места на карте: 45.11624, 34.02769

Подробности (в том числе номера железнодорожных платформ, количество техники и расписание прибытия эшелонов) партизаны передали Силам обороны Украины.

Участники "Атеш" призвали украинских патриотов делиться с ними информацией, чтобы эффективно разрушать логистические цепочки российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на 17 июня во временно оккупированном Крыму за последние два месяца было поражено около 15 систем противовоздушной обороны врага. С "бавовной" познакомились пусковые установки, пункты управления, средства радиолокационного наблюдения.

– В ночь на 21 июня в Крыму снова пожаловались на массированную атаку дронов.

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