Агенты 'Атеш' разведали военную базу окупантов в Раздольном в Крыму. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку военной базы российской ПВО в поселке Раздольное на северо-западе оккупированного украинского Крыма. Партизаны зафиксировали повышенную активность оккупантов, в частности переброску техники и личного состава.

Об этом 3 июня сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

В движении рассказали, что в последнее время в Раздольном фиксируется активность военной базы врага.

Там дислоцировано подразделение третьего радиотехнического полка ПВО воинской части 85683.

Хотя эта база не является основной для полка, партизаны зафиксировали значительную активность, связанную с переброской техники.

Также наблюдается увеличение численности личного состава, что свидетельствует о подготовке к усилению военного присутствия, сообщили в "Атеш".

Координаты базы: 45.46413, 33.28379.

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и передаем актуальную информацию в правильные руки по мере ее поступления", – говорится в сообщении движения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в "Атеш" рассказали, что зафиксировали переброску военной техники из Джанкоя. Оккупанты вывозили системы РЭБ "Борисоглебск", однако, по словам партизан, до фронта врежские комплексты не доедут.

Кроме того, движение "Атеш" разведало бухту в оккупированном Севастополе. Там также была выявлена активная деятельность оккупантов, в частности по загрузке и разгрузке военных грузовиков на причале.

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