Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области: по ней поставляли технику российским войскам. Фото и видео

Партизаны движения "Атеш" организовали диверсию под Смоленском (РФ). Там сожжен релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовалось оккупантами для поставок вооружения и техники к российско-украинской границе близ Сумской и Черниговской областей.

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Об этом утром в четверг, 15 мая, сообщил Telegram-канал движения сопротивления. Его участники поделились фото и видео, сделанными на месте поджога.

"Благодаря смелым действиям наших партизан враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую", – подчеркнули авторы публикации.

В "Атеш" добавили, что каждая успешная операция на территории противника наносит урон российским захватчикам и подрывает их моральный дух.

"Мы знаем, что каждый день затрудненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности", – заявили партизаны.

Они подытожили, что сопротивление живет и никто не сможет остановить наш народ, готовый бороться за справедливость.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее партизаны поработали в Московской области и оставили без связи ряд военных объектов оккупантов. В частности, было уничтожено оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивавшей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру.

– Кроме того, участники "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке возле оккупированной Станицы Луганской. Враг использовал этот путь для транспортировки ресурсов, техники и личного состава.

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