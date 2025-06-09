Активно применяется на Сумщине: в ГУР рассказали о 'начинке' нового ударного БПЛА врага V2U с искусственным интеллектом

Главное управление разведки Украины (ГУР) обнародовало детали конструкции и электронной базы нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) V2U. Его российские оккупационные войска особенно активно используют на Сумском направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. Главной особенностью этого дрона является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта.

Центральным вычислительным модулем выступает китайский мини-компьютер Leetop A203 с высокоскоростным процессором NVIDIA Jetson Orin. Именно благодаря этому оснащению дрон способен самостоятельно анализировать обстановку и принимать решения без постоянного вмешательства оператора.

V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, как считают в ГУР, может свидетельствовать об отказе российских военных от спутниковой навигации из-за активной работы украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зато навигация дрона осуществляется с использованием технологии "компьютерного зрения": аппарат сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фотоматериалами местности, что позволяет ему ориентироваться в пространстве даже без GPS.

Для дистанционного управления в режиме FPV (первого лица) V2U использует LTE-связь. В аппарате установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, который работает через SIM-карту украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, основные компоненты этого модема изготовлены в Китае.

В целом беспилотник построен преимущественно на китайских компонентах: двигателе, GPS-модуле, сервоприводах, твердотельном накопителе, дальномере, регуляторах оборотов и элементах питания. Кроме того, в составе аппарата используются японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также американский модуль Jetson Orin.

ГУР также опубликовало идентификационные данные двух российских и двух китайских компаний, которые участвуют в поставке и сборке компонентов для ударного БПЛА V2U.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте протестирован новый тип вооружения, созданный в рамках проекта Brave1. В результате на Херсонском направлении боеприпасом весом более 100 кг уничтожен опорный пункт оккупантов.

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