Американские производители оружия примут участие в Форуме оборонных индустрий, – Дмитрий Кулеба

Производители оружия из США примут участие в Форуме оборонных индустрий. Это будет первое мероприятие в своем роде, которое пройдет в Киеве.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с госсекретарем США Дмитрием Кулебой, сообщает Укринформ. Дата мероприятия пока неизвестна.

"Я проинформировал государственного секретаря о нашем плане провести в Киеве первый Форум оборонных индустрий, на котором украинские и иностранные компании объединят усилия по совместному производству и обслуживанию оружия", – заявил Кулеба.

Он рассказал, что имел возможность подчеркнуть, что, по сути, речь идет об интеграции украинской оборонной индустрии в оборонную индустрию НАТО.

"И я благодарю государственного секретаря за подтверждение, что США и американские компании примут участие в этом важном мероприятии", – добавил Кулеба.

К слову, ранее министр отметил, что Форум состоится в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Блинкен заявил, что ВСУ имеют прогресс в контрнаступлении, и он приехал убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подтвердил выделение Украине США нового пакета помощи.

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