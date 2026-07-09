Аналог "Молнии": Россия испытывает новый "невидимый" дрон на оптоволокне. Видео

Россия тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа с оптоволоконным управлением, который позиционируется как аналог дрона "Молния". Его конструкция должна обеспечить скрытность от средств радиоэлектронной разведки и устойчивость к воздействию РЭБ.

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Аппарат планируется запустить в серийное производство. Об испытаниях нового беспилотника сообщил украинский специалист по системам радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Итак, противник проводит испытания нового беспилотника крылатого типа, использующего оптоволоконный канал связи. В России уже заявляют о намерении наладить серийное производство такого аппарата, который станет аналогом ударного БПЛА "Молния" и будет иметь заявленную дальность полета до 50 километров.

Ключевая идея этой разработки схожа с концепцией ударных беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о том, чтобы сделать полёт ударного БПЛА с боевой частью массой до 10 килограммов практически незаметным для украинской радиоэлектронной разведки и свести к минимуму возможность его подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

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Кроме того, передача видеосигнала по оптоволокну обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет оператору управлять дроном на малых высотах, обходя природные и искусственные препятствия. Полет на низких высотах также затрудняет обнаружение беспилотника радиолокационными станциями.

В последнее время бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают уничтожать военную технику и другое вооружение захватчиков. Среди пораженных целей — российские БПЛА "Молния", которые враг постоянно совершенствует.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска начали использовать беспилотники типа "Молния" на видеочастотах, которые сложно обнаружить большинству имеющихся систем радиоэлектронного контроля.

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