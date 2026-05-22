В Нацгвардии показали, как уничтожают новые российские 'Молнии': могут нести несколько дронов и выполнять функцию ретранслятора. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают уничтожать военную технику и другое вооружение захватчиков. Среди пораженных целей – российские БПЛА "Молния", которые враг постоянно совершенствует.

Видео дня

Сейчас такие модели способны нести несколько дронов и выполнять функцию ретранслятора. Кадры сбития БПЛА обнародовали в Telegram-канале командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Спецназовцы ЦСП "Омега" уничтожают новые "Молнии" РФ", – говорится в сообщении.

Как отметили наши защитники, российские оккупационные силы постоянно совершенствуют средства поражения. Обновленные системы могут нести один или два FPV-дрона и выполнять роль ретрансляторов сигнала, что расширяет радиус их применения.

Это позволяет наносить удары в более глубоком тылу и повышает риски для личного состава, техники и общей эффективности боевых действий.

"Спецназовцы 1 ОЗСП и 4 ОЗСП благодаря профессионализму и слаженной работе уже успешно утилизируют и такие цели", – отмечается в сообщении.

Что известно о дроне "Молния"

"Молния" – российский ударный беспилотный летательный аппарат типа "камикадзе", который впервые был зафиксирован во время атаки на Харьков 12 ноября 2024 года. Он используется российскими военными для поражения как военных, так и гражданских объектов.

Этот БПЛА является барражирующим боеприпасом с электродвигателем, изготовленным из дешевых и легких материалов, в частности фанеры, пластика и картона. Благодаря этому он имеет низкую заметность для радаров и затрудняет работу систем противовоздушной обороны.

Технические характеристики:

размах крыла – около 1,5 м;

масса – до 10 кг;

боевая нагрузка – 3–5 кг взрывчатки (часто используется мина ТМ-62);

дальность полета – до 30–40 км;

скорость – 20–25 м/с (72–90 км/ч);

продолжительность полета – до 40 минут.

Дрон оснащен электрическим двигателем и имеет ориентировочную стоимость около 300 долларов США.

Напомним, ранее нацгвардейцы осуществили штурмовую операцию на Волчанском направлении, во время которой пересекли линию боевого соприкосновения и зачистили передний край обороны российских войск. Таким образом, оборона российских захватчиков в районе поселения Старица была прорвана.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем уничтожили школу подготовки пилотов БпЛА "Ахмата" в Снежном Донецкой области. По меньшей мере 65 захватчиков были ликвидированы, многие оккупанты получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!