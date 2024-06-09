Антидроновое ружье противника не спасло: в Нацгвардии показали охоту на врага на Харьковском направлении. Видео

Бойцы Национальной гвардии продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области. Сокращать численность вражеской армии защитникам помогают дроны.

При этом россиянам не помогают даже антидроновые ружья. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

На Харьковском направлении один из российских захватчиков охотился за украинскими БПЛА с антидроновым ружьем. Но в итоге сам захватчик стал добычей пилотов ударных БПЛА.

Атаковали врага боеприпасом с дрона бойцы 2 отряда Центра специального назначения "Омега". После первого взрыва оккупант потянулся к рации, чтобы запросить эвакуацию.

После того, как его забрали с места взрыва, украинские военные уничтожили антидроновое ружье врага.

Напомним, украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам в Луганской области. В Серебрянском лесу они поразили склад БК и два укрытия захватчиков.

Накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.