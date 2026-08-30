Апокалиптические кадры: СМИ показали разбомбленную оккупантами Дружковку. Видео

Дружковка в Донецкой области продолжает жить под постоянной угрозой российских обстрелов. Известно, что в городе разрушены жилые дома, а часть жителей до сих пор не может уехать.

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Журналисты побывали в городе и пообщались с людьми, которые рассказали о жизни под ударами РФ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Люди ждут эвакуации

Один из жителей Дружковки рассказал журналистам, что уже две недели ждет эвакуацию, однако за ним до сих пор никто не приехал. Мужчина говорит, что хочет покинуть город, но его удерживает необходимость позаботиться о близком человеке и собаке.

"Две недели жду эвакуацию. Никто не приезжает", — сказал житель города.

Фактически все, что у него осталось, — это его дом и вещи, которые он не может просто оставить.

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Другая жительница рассказала, что на фоне постоянных атак люди пытаются просто переждать опасность.

"Сижу, помолилась, говорю: „Идите к черту, сатаны, все вы, кто летает", – рассказывает женщина.

Местные жители отмечают, что каждый день слышат взрывы и вынуждены прятаться от обстрелов.

"Каждый день вот эти ракеты или КАБы. Страшно ходить", – комментируют люди.

Несмотря на опасность, часть людей остаётся в городе. У некоторых нет возможности уехать, другие продолжают присматривать за жильём или близкими.

Как живёт Дружковка

Из-за обстрелов в городе давно нет света, газа и водоснабжения. За продуктами жителям приходится преодолевать значительные расстояния: работают лишь отдельные торговые точки на рынке.

Съемочная группа показала многочисленные разрушенные и поврежденные многоэтажки. Часть домов полностью завалена, другие получили значительные повреждения после недавних обстрелов.

Несмотря на это, в Дружковке по-прежнему остается немало мирных жителей. Большинство людей отказываются говорить на камеру, однако некоторые жители согласились рассказать журналистам о ситуации.

Среди главных проблем — сложность эвакуации. Люди, которые хотят покинуть город, не всегда знают, как это сделать, а из-за постоянных ударов безопасный выезд становится всё сложнее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские террористы продолжают методично уничтожать украинские населенные пункты. В частности, в Донецкой области. На этот раз аэроразведчики опубликовали кадры города Дружковка.

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