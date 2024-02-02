Аппетиты России выходят далеко за пределы Украины, угрозы уже раздаются, – представитель США в ОБСЕ

Государство-агрессор Россия четко высказывается, что присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее преступной армии. Россия является угрозой для многих государств и идет речь не только о соседних с РФ территориях.

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С таким заявлением выступил советник по контролю над вооружениями миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Даниэль Вартко во время заседания в четверг, 1 февраля, передает Укринформ. Он подчеркнул, что в истории есть множество примеров, свидетельствующих о том, что диктаторов нужно не умиротворять, а противостоять их агрессии.

Американский дипломат возмутился высказыванием заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который выдал мол "наличие независимого государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий".

Вартко отметил, что эти угрозы свидетельствуют о том, что теперь присутствие независимого государства на территории, которую россияне считают своей "исторической территорией", может рассматриваться Москвой как повод для начала войны. Российская агрессия может выйти далеко за пределы Украины.

По его словам, под прицелом Москвы могут находиться страны Балтии и государства в Центральной Азии – Таджикистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Узбекистан и Туркменистан, а также Азербайджан, Грузия и Армения.

Кроме того, дипломат считает, что таким образом для Москвы является "постоянной причиной для военных действий" даже существование Польши, Финляндии, Беларуси, Молдовы и Турции, ведь все они содержат по крайней мере часть территории, когда-то контролировавшейся Российской или Советской империями.

"Эти угрозы я не придумываю и не пугаю. Российская война против Украины подпитывается именно этим оправданием. И Россия уже начала выступать с завуалированными и открытыми угрозами применения силы против многих других ближайших соседей", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Генштаба Румынии Влад Георгице считает, что в случае поражения Украины в войне Россия не остановится и может напасть на Молдову и государства НАТО. Он отметил, что все страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми к возможной военной опасности.

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